Общество

Дожди и грозы пообещали синоптики волгоградцам в День России

Общество 08.06.2025 07:52
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08.06.2025 07:52


Дожди и грозы ожидаются на территории Волгоградской области в День России 12 июня. Как сообщает V102.RU со ссылкой Gismeteo, в среднем температура воздуха к середине новой недели опустится до 23º.

В понедельник, 9 июня, ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит +30...+35º. Жара продержится в регионе до среды, 11 июня. 

Уже 12 июня, в государственный праздник, температура воздуха опустится до 27º. В этот день на территории областного центра ожидаются кратковременные дожди и грозы. 

К концу недели столбик термометра продолжит свое падение. К субботе, как сообщают синоптики, температура опустится до 23º и сохранится до начала новой недели. 

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