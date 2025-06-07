



В Волгограде альпакам и ламам на территории ЦПКиО устроили летний душ. Как сообщает ИА «Высота 102», животных, находящихся в открытых вольерах, охлаждают в летний зной с помощью специальных разбрызгивателей.

- С приходом жары в вольерах у зверят в живом уголке установили охлаждающие спринклеры – отдых под брызгами воды особенно полюбили альпаки. Летний «душ» включают утром и в течение дня в зависимости от температуры воздуха, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.

Также специалисты сообщили, что в преддверии жаркой погоды большинство животных было коротко острижено, что дополнительно должно снизить вероятность теплового удара.

С наступлением лета вольеры животных переведены на специальный режим уборки. Теперь смена опилок у альпак и лам производится каждый 30 минут, у других обитателей два раза в сутки. Такие меры необходимы для минимизации неприятного запаха от питомцев.

Фото: ЦПКиО