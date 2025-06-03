«Красный октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникул

Экономика 03.06.2025 14:43 Реклама
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03.06.2025 14:43 Реклама
В рамках программы временного трудоустройства в летний период работу на заводе получат порядка 90 учащихся городских школ. К выполнению обязанностей уже приступила первая группа из 30 человек.
Ребята задействованы в благоустройстве заводской территории. Совместно с сотрудниками хозяйственного управления они поддерживают в порядке зеленые зоны, ухаживают за клумбами, газонами.
Участие в программе принимают школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Их работа организована в соответствии с трудовым законодательством: предусмотрена сокращенная смена, заключается договор сроком на один месяц, проводится инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, выдаются средства индивидуальной защиты и необходимый инвентарь.
«Красный октябрь» поддерживает инициативу по трудоустройству школьников в летний период на протяжении шести лет. Программа предоставляет учащимся возможность получить первый трудовой опыт и провести каникулы с пользой.
Фото: Красный октябрь.
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