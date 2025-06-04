



Постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Волгоградской области» принято сегодня, 4 июня, на заседании Совета Федерации ФС РФ. Документ разработан по итогам мероприятий дней Волгоградской области в верхней палате российского парламента, которые прошли с 19 по 21 мая, сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной думе.

Напомним, делегация Волгоградской области во главе с Андреем Бочаровым представила в Совете Федерации практически все проекты и приняла участие в заседаниях профильных комитетов СФ.

Для реализации задуманного потребуются дополнительные ресурсы, в том числе софинансирование из федерального бюджета. В этой связи сенаторы рекомендуют Правительству РФ и профильным министерствам рассмотреть вопросы поддержки реализации ряда проектов развития региона.



В их числе – строительство Волгоградской областной многопрофильной детской клинической больницы, родильного дома на базе городской больницы скорой медицинской помощи №25, очистных сооружений и коллектора в городах Серафимович и Суровикино, создание в Волгограде культурно-образовательного центра имени А.Н. Пахмутовой.



Совет Федерации также предложил рассмотреть вопрос о включении в государственные программы РФ мероприятий по строительству водопропускных сооружений в бассейнах рек Волга и Дон, комплекса гидротехнических сооружений, обеспечивающих дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы, по возведению школы на 1000 мест в городе Волжском и жилых модулей на территории оборонно-спортивного лагеря «Авангард».



В перечень рекомендаций вошли предложения региона о создании в Волгоградской области студенческого кампуса мирового уровня, продолжении берегоукрепления правого берега Волги до Кировского района Волгограда, о строительстве 3-го этапа автодорожного обхода Волгограда и 2-го этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, реализации других крупных проектов.





