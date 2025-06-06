В Волгограде снесли построенный в 1929 году дом

В Бекетовке Кировского района Волгограда снесли аварийный дом. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, прекратил свое существование трехэтажный дом, построенный еще в 1929 году.
Подрядчик уже выполнил основные работы - демонтированы капитальные кирпичные конструкции, ведется вывоз строительного мусора на специализированный полигон, после чего будет выполнена вертикальная планировка участка.
Дом был расселен в 2025 году. Около 60 жильцов получили новые квартиры или компенсации.
Фото администрации Волгограда