



В Камышине Волгоградской области обернулся большими проблемами капитальный ремонт лифтов в многоквартирном доме №57-58 на территории микрорайона №5. Как сообщает ИА «Высота 102», в январе 2025 года специалисты приступили к замене подъёмников в девятиэтажном здании. Завершиться работы должны были в мае, однако до сих пор жильцы вынуждены штурмовать лестничные пролёты пешком. Тяжелее всего приходится пенсионерам и людям с инвалидностью.







- Запустить лифты должны были 7 мая, но в этот день они так и не начали работать. Затем, числа где-то 27, новые подъёмники вроде бы ожили, но каков их статус сейчас, мы, жильцы, не понимаем, - рассказала жительница девятиэтажки Светлана Ивченко.

Женщина сетует, что новое оборудование то действительно реагирует на нажатие кнопки вызова, то часами предательски стоит на одном месте.

- Сложно сказать, лифт в течение дня больше работает или стоит. Кому-то из соседей везёт – они успевают воспользоваться моментом, а кто-то и во все рассказывает, что ни разу не застал подъёмник рабочим. В результате мы здесь на верхних этажах просто замурованы, - продолжает камышанка.

Для Светланы сложившаяся ситуация это особая боль. Она воспитывая особенного сына Фёдора. Парень с детства имеет инвалидность 1-й группы. Он нуждается в свежем воздухе, постоянном внимании специалистов и реабилитации, но все эти шесть месяцев доступ мужчины на улицу ограничен.

- В условиях неработающего лифта я вынуждена носить Фёдора пять этажей на себе. Сначала вниз, затем вверх. Я, конечно, мама с опытом. Но теперь каждый поход на улицу это для нас большой вызов. Когда приходится взбираться на пятый этаж, Фёдор цепляется за меня, я подтягиваюсь на перилах. Так шаг за шагом, ступенька за ступенькой, этаж за этажом, - добавила Светлана Ивченко.

Не так давно в семье Ивченко произошла трагедия. Выполняя свой служебный долг, ещё один сын Светланы Максим погиб на полях сражений специальной военной операции по защите Донбасса.

- 7 июня день памяти Максима. Мы заранее договорились с Фёдором сходить на Аллею Славы, где покоится его брат. И вновь были вынуждены идти пешком по лестнице.

Женщина также признаётся, что, когда сопровождает сына, вынуждена отказываться от лифта, даже тогда, когда он приезжает. Всё дело в том, что если неисправный подъёмник застрянет, это может стать очень большим стрессом для Фёдора и неминуемо отразится на его состоянии.

Девятиэтажное здание №57-58 обслуживает ТСЖ «Ротор-1». Редакция ИА «Высота 102» обратилась к председателю товарищества с просьбой прокомментировать ситуацию.

- Лифты действительно запущены. Но могу подтвердить, что от жильцов поступает большое количество жалоб. В чём причина происходящего я не знаю. Я не специалист. За квалифицированным комментарием вам лучше обратиться в обслуживающую подъёмники организацию «Лифтсервис». Но как и другие жильцы я сама туда вынуждена обращаться. Специалисты заверяют, что нужно немного подождать. Идёт обкатка оборудования, - поделилась информацией Лилия Шеборшинова.

Отметим, при этом жильцы дома подчёркивают, что ни разу не видели, чтобы «обкаткой» действительно кто-то из специалистов занимался. Более того, камышане сомневаются, что такого рода отладка лифтового оборудования действительно отнимает настолько много времени и должна производиться в форме столь изощрённого и безжалостного эксперимента над собственниками.

Фото и видео: Светлана Ивченко