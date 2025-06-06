Волгоградстат заметил резкое снижение стоимости капусты





Курятина продолжает дорожать в Волгоградской области вторую неделю подряд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, цены на куры вновь выросли на 2,53%. Стоимость этого самого доступного для волгоградцев мяса, которая еще недавно была ниже 200 рублей, выросла уже до 208,46 рубля.

А вот колбаса полукопченая и варено-копченая подешевела почти на 4,5% (580 рубля за кг). В то же время снизились цены на яйца. Теперь десяток стоит 83,52 рубля, что на 2,1% меньше, чем было на предыдущей неделе.

Из овощей заметнее всего подорожала морковь – на 10,2% (64,18 рубля). Она стала рекордсменом по росту цен среди составляющих так называемого борщевого набора. Тогда как неделей ранее самое заметное подорожание продемонстрировала свекла, цена на которую достигла 84 рублей.

Зато капуста стала дешевле почти на 20%. Средняя цена килограмма этого овоща составила 57,94 рубля. Ранее, напомним, сообщалось, что в Волгоградской области собрали первый урожай капусты. Снизилась и стоимость лука – на 7,3% (до 66,49 рубля).



