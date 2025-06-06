Экономика

Волгоградстат заметил резкое снижение стоимости капусты

Экономика 06.06.2025 07:47
0
06.06.2025 07:47


Курятина продолжает дорожать в Волгоградской области вторую неделю подряд. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, цены на куры вновь выросли на 2,53%. Стоимость этого самого доступного для волгоградцев мяса, которая еще недавно была ниже 200 рублей, выросла уже до 208,46 рубля. 

А вот колбаса полукопченая и варено-копченая подешевела почти на 4,5% (580 рубля за кг). В то же время снизились цены на яйца. Теперь десяток стоит 83,52 рубля, что на 2,1% меньше, чем было на предыдущей неделе. 

Из овощей заметнее всего подорожала морковь – на 10,2% (64,18 рубля). Она стала рекордсменом по росту цен среди составляющих так называемого борщевого набора. Тогда как неделей ранее самое заметное подорожание продемонстрировала свекла, цена на которую достигла 84 рублей. 

Зато капуста стала дешевле почти на 20%. Средняя цена килограмма этого овоща составила 57,94 рубля. Ранее, напомним, сообщалось, что в Волгоградской области собрали первый урожай капусты. Снизилась и стоимость лука – на 7,3% (до 66,49 рубля). 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
05.06.2025 08:47
Экономика 05.06.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2025 21:46
Экономика 04.06.2025 21:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2025 20:42
Экономика 04.06.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2025 15:20
Экономика 03.06.2025 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2025 14:43 Реклама
Экономика 03.06.2025 14:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2025 14:14 Реклама
Экономика 02.06.2025 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2025 11:50
Экономика 30.05.2025 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2025 19:04
Экономика 29.05.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2025 15:45 Реклама
Экономика 29.05.2025 15:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2025 08:02
Экономика 29.05.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2025 07:28
Экономика 29.05.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.05.2025 18:41
Экономика 28.05.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.05.2025 10:29
Экономика 28.05.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.05.2025 12:00
Экономика 27.05.2025 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2025 18:49
Экономика 26.05.2025 18:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:59
Под Волгоградом «УАЗ» насмерть сбил пешехода на мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Под Волгоградом водитель готовится предстать перед судом за смерть подростка на дорогеСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде проверили на прочность более 500 километров теплосетейСмотреть фотографии
09:12
Исключить из Красной книги? Миллионы сайгаков пожирают посевы под СаратовомСмотреть фотографии
08:54
На юге Волгограда 2-летний мальчик упал из окна на втором этажеСмотреть фотографии
08:21
Три авиарейса задержаны 6 июня в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:47
Волгоградстат заметил резкое снижение стоимости капустыСмотреть фотографии
06:13
14 выпускников в Волгограде сдали ЕГЭ по химии на все 100Смотреть фотографии
21:36
Оранжевый уровень погодной опасности введен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:17
В Волгоградской области семью с 5 детьми отказались признавать многодетнойСмотреть фотографии
20:50
Роспотребнадзор нашел в Волгограде опасные вещества в воздухеСмотреть фотографии
20:22
Участникам СВО на бизнес-старте помогут в центрах «Мой бизнес»Смотреть фотографии
20:13
Водители сняли, как едут сквозь мрак под Волгоградом из-за горящей степиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:00
Погорельцы острова Сарпинский просят Путина дать оценку бездействию начальников в МЧССмотреть фотографии
19:31
Ради будущего детей: в центре Волгограда в День эколога высадили 80 кустов уникальной сирениСмотреть фотографии
18:59
Пенсионер из Волгоградской области лишился денег из-за ошибки газовщиковСмотреть фотографии
18:30
Спасатели выловили утопленника в водохранилище под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде и области на смену сильному ветру придет жара до +35ºСмотреть фотографии
17:23
Волгоградцу грозит 5-летний срок за фиктивную регистрацию узбековСмотреть фотографии
17:00
Силовики разбудили 45 цыган под Волгоградом, изъяли у них оружие и вручили повесткиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
В Волгограде на Сарпинском ликвидировали пожар площадью 2,5 тыс. кв. метровСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде изменили маршруты трамваев №№11 и 12Смотреть фотографии
16:04
В Волгограде из-за сильного ветра задерживают вылет и прилет самолетовСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде увеличили число рейсов на маршруте №2а до АнгарскогоСмотреть фотографии
15:39
«Они – защитники Отечества»: в Волгограде вручили госнаграды 11 участникам СВОСмотреть фотографии
15:26
В Ставрополе продлили арест замначальнику волгоградской полиции ТоймухамедовуСмотреть фотографии
14:54
На Сарпинском в СНТ «Динамо» огонь уничтожил две дачиСмотреть фотографии
14:24
Росводресурсы объявили об окончании режима спецпопуска на Волжской ГЭССмотреть фотографии
14:05
В Волгограде шквалистый ветер роняет деревья на машины и людейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:49
«Шторм, как на море»: в Волгограде из-за сильного ветра могут отменить речные рейсы на СарпинскийСмотреть фотографииCмотреть видео
 