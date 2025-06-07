Общество

Депутатам Волгоградской облдумы купят наборы первоклассников

Общество 07.06.2025 05:37
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07.06.2025 05:37


Очередную закупку сувенирной продукции объявил аппарат Волгоградской облдумы. 

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на этот раз депутатам понадобились наборы для первоклассников для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Всего планируется закупить тысячу наборов, а максимальная цена контракта составила 982,6 миллиона рублей. 

В каждом наборе должно быть не менее 36 штук канцелярских принадлежностей – карандаши, ручки, краски, пластилин, альбом для рисования, тетради и т.д.

Такие наборы депутаты обычно дарят на своих округах, посещая дошкольные учреждения и школы. 


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