Во Фролово за 33 млн благоустроят парк у стадиона «Урожай»





Во Фроловском районе Волгоградской области власти готовятся приступить к первому этапу благоустройства центральной части посёлка Пригородный. Как сообщает ИА «Высота 102», здесь чиновники обещают привести в нормальное состояние пространство у стадиона «Урожай».

Работы должны охватить в том числе и парк, примыкающий к спортивной зоне. Здесь будет произведена планировка территории, демонтирован старый тротуар и опоры освещения. Позже специалисты вымостят плиткой новые пешеходные дорожки площадью порядка 1 тыс. кв. метров. Ещё часть пешеходных пространств будет выложена бетонными плитами и террасной доской.

Кроме того, в рамках обновления зоны отдыха подрядчику предстоит установить 23 скамейки, 9 урн, 5 информационных стендов, огородить детскую игровую площадку, смонтировать качели и несколько новых игровых комплексов, обустроить беседку. Также здесь появится спортивный комплекс, а для игры в футбол будут установлены новые ворота.

Одновременно рабочим предстоит обустроить на обновляемом участке современное парковое освещение.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 33 млн рублей. Подрядчик будет отобран к концу июня. Завершить все работы организации предстоит к 1 ноября 2025 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»