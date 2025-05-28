Виноваты дачники? В ЦБ объяснили волгоградцам причины разгулявшейся инфляции

Экономика 28.05.2025 10:29
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28.05.2025 10:29
Цены в Волгоградской области в апреле выросли больше, чем в целом по России. Такие данные, передает ИА «Высота 102», опубликовали в Банке РФ. Аналитики назвали две причины сложившейся тенденции. Они считают, что это произошло из-за подорожания инструментов и оборудования в связи с ранним наступлением теплой погоды и стартом дачных и ремонтных работ. Повышенный спрос, в частности, отразился на стоимости триммеров и дрелей. И вторая причина - подорожание фруктов и овощей в связи с издержками, возникающими при поставках этой продукции из других стран, которые идут через приграничные южные регионы или распределительные хабы импортеров из центральной части России.
В целом цены в Волгоградской области в апреле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,61% к марту. Значительнее всего подорожали продукты питания – особенно, овощи «борщевого набора», так как были исчерпаны запасы прошлогоднего урожая, и в продажу поступила более дорогая импортная продукция. Кроме того, сократилось предложение лимонов. Из-за непогоды и неурожая в стране-производителе импортные поставки были временно ограничены. В результате овощи и фрукты за год подорожали на 35,17%. Заметно вырос в цене кофе. Засуха повлияла на урожайность кофейных зерен в странах выращивания. В то же время в регионе снизились цены на яйца из-за роста объемов производства на местных птицефабриках. Также в апреле подешевели крупы и бобовые. Волгоградский производитель сообщил о снижении продаж товаров, требующих дополнительной варки (в частности, круп) из-за повышения интереса среди населения к готовым продуктам (быстрым супам, отрубям, снекам).
А вот цены на непродовольственные товары практически не изменились. При этом товары с высокой чувствительностью к динамике курса даже подешевели – речь идет о компьютерах и телерадиотоварах. Стоимость первых снизилась на 4,71%, а вторых – на 2,94%, Кроме того, на стабилизации цен на непродовольственные товары сказалось охлаждение потребительского кредитования. В то же время подорожали медицинские товары. С 1 марта вступили в действие новые правила контроля за продажей лекарственных средств, и были внесены изменения в требования к их маркировке. Необходимость соблюдения новых мер привело к повышению затрат на их реализацию. Накопленным итогом с апреля прошлого года медикаменты выросли в цене на 10,65%.
При этом цены на услуги в Волгоградской области продолжают расти. Эксперты связывают это с ростом зарплат сотрудников в сфере бытовых услуг, а также с повышением стоимости запчастей и материалов. Так, за последние 12 месяцев услуги парикмахерских повысились в цене на 14,08%, а ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 16,02%. Выросли в цене услуги пассажирского транспорта. В частности, подорожал проезд в такси. У перевозчиков увеличились расходы на техническое обслуживание, запчасти и ремонт автомобилей, ГСМ и оплату труда. Кроме того, были введены новые правила страхования и лицензирования для таксопарков. Изменения требований к водителям привели к дефициту рабочей силы. В результате накопленным итогом с апреля прошлого года проезд в такси вырос в цене на 12,59%.
Но есть и хорошая новость – цены на зарубежные туристические поездки снизились, что связано с укреплением рубля. С апреля прошлого года, например, поездка на отдых в ОАЭ подешевела на 12,45%, в страны Юго-Восточной Азии – на 13,72%. Также за месяц снизилась стоимость услуг организаций культуры. В этом году отмечается снижение посещаемости кинотеатров по причине все большего распространения интернет-сервисов. При этом накопленный за 12 месяцев прирост цен на билеты в кино оказался все-таки значительным и составил 39,73%.
Фото V102.RU (архив)
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