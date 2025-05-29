Сады Придонья инвестируют в экологическую модернизацию

Экономика 29.05.2025 15:45 Реклама
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29.05.2025 15:45 Реклама
Компания «Сады Придонья» приступила к реализации крупномасштабного проекта по строительству современных очистных сооружений, направленного на повышение экологической устойчивости производства.
В связи с расширением производства, компания приняла решение о реализации еще одного важного инфраструктурного проекта – строительстве современных промышленных очистных сооружений. В результате производственные стоки будут очищаться до параметров, соответствующих требованиям к воде рыбного хозяйственного назначения.
— Этот проект имеет огромное значение с точки зрения энергосбережения воды и рационального использования ресурсов, — говорит первый вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. — Мы стремимся к тому, чтобы замкнуть цикл водопотребления, возвращая в природу практически все, что потребляем. Это позволит минимизировать потери для окружающей среды и обеспечить ответственное использование природных ресурсов. Также реализация проекта окажет положительное влияние на местные реки, особенно в период маловодья. Постоянный приток чистой воды поможет восстановить русло, улучшить экологическое состояние и дать новую жизнь этим водоемам.
Учитывая высокую стоимость проекта (свыше 500 млн рублей) и отсутствие государственной поддержки, реализация будет осуществляться поэтапно. Запуск первого этапа проекта запланирован на 2026 год и позволит охватить примерно 35% объемов сбросов завода.
В компании рассчитывают, что эксплуатационные расходы на новые очистные сооружения не превысят, а возможно, даже будут ниже текущих затрат на содержание полей фильтрации, используемых сегодня для очистки сточных вод.
Фото: Сады Придонья.
Реклама. https://pridonie.ru. ИНН 3403014273
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