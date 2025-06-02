М2 упростил оформление сделок с недвижимостью для юрлиц

Экономика 02.06.2025 14:14 Реклама
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02.06.2025 14:14 Реклама
Экосистема недвижимости М2 запустила для юридических лиц новый формат электронной регистрации сделок с объектами недвижимости. Нововведение актуально на фоне вступивших в силу с 1 марта поправок в Федеральный закон № 487–ФЗ: сделки между юрлицами регистрируются теперь только в электронном виде — подача документов в Росреестр на бумажных носителях больше невозможна.
Новый клиентский путь позволяет регистрировать куплю-продажу, переуступку прав требований, аренду, лизинг и любые другие сделки со всеми типами объектов. Участниками могут стать как юрлица, так и физлица или их представители.
Чтобы воспользоваться услугой, представителю юрлица необходимо на сайте М2 заполнить краткую форму и отправить документы, необходимые для регистрации сделки в Росреестре. Далее менеджер платформы самостоятельно сформирует заявку. Вся процедура занимает не более 30 минут с момента проверки документов. Для участников такой формат регистрации сделки больше похож на традиционный визит в МФЦ — только полностью дистанционный.
— Цифровизация — неотъемлемая часть современного общества. Бизнесу это позволяет сэкономить время и ресурсы на бюрократию для реализации более важных задач. При этом не все готовы к этой трансформации. Многие компании просто не успевают изучать новые инструменты, чтобы проводить сделки самостоятельно, или не имеют в штате сотрудников соответствующих компетенций. В ответ на этот запрос мы расширили функционал сервиса «Электронная регистрация», что делает процесс оформления сделки ещё проще, без угрозы безопасности для пользователя, — рассказала Юлия Рыкунова, сооснователь и директор по развитию бизнеса в М2.
Подать документы в МФЦ всё ещё возможно в определённых ситуациях: если Росреестр сообщает на своём сайте, что электронная регистрация временно недоступна или если одна из сторон сделки — физлицо. Во втором случае исключение составляют договоры долевого участия (ДДУ) — они регистрируются только онлайн.
Начиная с 2020 года через М2 прошло более полумиллиона сделок с юрлицами разной сложности. Пользователи экосистемы могут проводить безопасные расчёты, обмениваться документами, получать реквизиты для оплаты госпошлины и отслеживать все этапы, включая статусы регистрации и расчётов, в рамках единого цифрового контура.
Реклама. ООО «Экосистема недвижимости М2», ИНН 7707430681, erid: F7NfYUJCUneTRTmEvegK
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