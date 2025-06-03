Жители ЮФО активно используют цифровых помощников для защиты детей





Большинство опрошенных южан убеждены в необходимости использования цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента в интернете. Такие данные показал опрос, проведенный российским банком ВТБ в мае 2025 года среди 1 500 жителей южных городов России.

Треть респондентов (32%) доверяют в этом вопросе уже известным им решениям на рынке, активно используют или готовы их использовать. Еще около трети (31%) участников опроса также высказалось об использовании цифровых помощников для защиты детей «время от времени». Хотели бы использовать цифровых помощников для защиты детей от нежелательного контента, но пока не знают каких-либо подходящих решений на рынке 26% опрошенных. И лишь 10% считают, что родители сами должны контролировать весь контент, который доступен их ребенку в интернете.

Также россияне видят пользу в использовании цифровых помощников в качестве воспитателей и репетиторов для оттачивания каких-либо навыков у детей. В той или иной степени используют или готовы использовать ИИ-ассистентов для этих целей 81% южан. А 19% респондентов ответили, что образованием и воспитанием детей должны заниматься члены семей, воспитатели, учителя в школе и репетиторы, и цифровые помощники для этого не нужны.

Цифровые помощники могут быть и хорошими собеседниками для детей, источниками познавательной информации, считают 90% опрошенных. И только 10% уверены, что всевозможные цифровые сервисы должны использоваться детьми крайне редко, а новые знания детям передают члены семьи, воспитатели в детских садах и учителя в школах, а также другие дети, близкие и знакомые.

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента анализа данных и моделирования Максима Коновалихина, цифровые помощники, которые могут решать за пользователей различные задачи, всё чаще используются по всему миру.

– Мы также активно развиваем это направление, поскольку видим в нем огромный потенциал для повышения качества и персонализации услуг, – отметил Максим Коновалихин.

Фото: из архива ИА «Высота 102»