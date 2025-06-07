



7 июня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму грузовик насмерть задавил подростка на мотоцикле.







- В 00:45 37-летний водитель, управляя автомашиной «КАМАЗ 55111», напротив дома №2 пер. Дачный хутора Госпитомник при совершении маневра разворот не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом «PROMAX» под управлением 14-летнего водителя, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, подросток находился ночью за рулём, не имея водительских прав. От сильнейшего удара школьник вылетел на асфальт и от полученных травм скончался на месте.

Отметим, по факту происшедшего следователями местного отдела полиции возбуждено уголовное дело п. 3 ст. 264 УК РФ. Кроме того, в ближайшее время будет дана правовая оценка и действиям родителей несовершеннолетнего. Ход расследования взят на контроль прокуратурой.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области