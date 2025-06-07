Происшествия

В Волгограде после ДТП с грузовиком «буханка» влетела в здание РЖД

Происшествия 07.06.2025 09:27
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07.06.2025 09:27


6 июня в Советском районе Волгограда автомобиль влетел в здание одной из специализированных служб РЖД. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась днём на территории посёлка Горьковский. Произошедшему предшествовало ДТП с участием грузовика.

- В 9:10 напротив дома 107/1 по ул. Волгоградская произошло столкновение автомобилей «УАЗ» и «КАМАЗ» с последующим наездом «УАЗа» на строение, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, «буханка» влетела в сооружение на большой скорости. Кабина автомобиля получила серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранителей, водителю «УАЗа» потребовалась медицинская помощь. Мужчина был доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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