В Волгограде после ДТП с грузовиком «буханка» влетела в здание РЖД





6 июня в Советском районе Волгограда автомобиль влетел в здание одной из специализированных служб РЖД. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась днём на территории посёлка Горьковский. Произошедшему предшествовало ДТП с участием грузовика.

- В 9:10 напротив дома 107/1 по ул. Волгоградская произошло столкновение автомобилей «УАЗ» и «КАМАЗ» с последующим наездом «УАЗа» на строение, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, «буханка» влетела в сооружение на большой скорости. Кабина автомобиля получила серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранителей, водителю «УАЗа» потребовалась медицинская помощь. Мужчина был доставлен в медучреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области