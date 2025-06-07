Волгоградцам запретят посещать пляжи с животными и в ночное время





В преддверии открытия купального сезона в МЧС России разработали новую редакцию правил и нормативов, регулирующих работу официальных пляжей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», спасатели планируют существенно ужесточить существующие требования.

Проект документа предусматривает запрет посещения пляжей с домашними животными. Исключение – собаки-поводыри. Также запрещено появляться на пляже гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, владелец пляжа обязан будет ограничить доступ отдыхающих к зоне отдыха у воды в ночное время – в случае вступления в силу изменений, купание в этот период окажется под запретом.

Особое внимание спасатели уделили положениям, связанным с пляжным отдыхом детей. Малышам и тем, кто не умеет плавать, разрешено будет заходить в воду лишь на мелководье и в специально оборудованных местах.

Кроме того, каждый пляж теперь должен иметь спасательный пост, а специалисты должны дежурить на нём в течение всего времени работы зоны отдыха, даже если купание официально запрещено из-за погодных условий.

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», на начало июня в Волгоградской области муниципалитеты уведомили МЧС о намерении открыть лишь 11 пляжей. При этом на территории города Волгограда с миллионным населением власти пока что намереваются открыть лишь одну зону отдыха.