В Волжском силовики нагрянули в общежития, где проживают цыгане





В Волжском Волгоградской области прошёл масштабный профилактический рейд. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и приставами нагрянули с визитом в общежития, где проживает местная диаспора цыган.





- В рамках мероприятий проверялось соблюдение гражданами законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания, исполнения ранее наложенных наказаний, своевременной постановки на воинский учет, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По итогу профилактического мероприятия сразу 60 граждан были доставлены в отделы полиции. В их числе и 10 иностранцев. Доставленные прошли процедуру снятия отпечатков пальцев. Эта информация теперь пополнила банк данных МВД. В отношении ряда граждан составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, штрафы придут и родителям шести несовершеннолетних, которых в рамках рейда полицейские застали ночью одних на улице.





Напомним, ранее такие же рейды правоохранителей по местам компактного проживания цыган прошли в Михайловке и Иловле.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области