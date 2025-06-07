



В Волгограде родители детей, проходящих специализированную реабилитацию, бьют тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», после второй волны расширения платного парковочного пространства в августе 2024 года они лишились возможности бесплатно парковаться у отделения восстановительного лечения ГУЗ «Детская клиническая поликлиника №15». При этом инвалидность, дающая право без потерь для семейного бюджета оставить автомобиль, есть далеко не у всех ребят.





- Платная парковка у детского реабилитационного центра – кто до такого вообще мог додуматься? Родителям по назначению врачей приходится регулярно привозить сюда детей. Насколько я понимаю, платная парковка должна помочь разгрузить дороги от личного транспорта и простимулировать пересадку людей на общественные маршруты. Но есть же какие-то исключения. Мы, к примеру, с ребёнком чисто физически не сможем воспользоваться автобусом или троллейбусом, чтобы добраться к центру реабилитации. Получается, нас поставили в безвыходное положение: или плати, или откажись от лечения, - рассказала мать одного из ребят, проходящих реабилитацию.





Женщина отметила, что в реабилитационный центр детей, как правило, привозят на инвалидных колясках, костылях или с другого рода специализированным оборудованием. При этом родителям во время лечения нужно быть вместе с чадом, однако припарковать автомобиль, на котором они приехали, негде.





- Сейчас нам приходится оплачивать место на платной парковке. Никакой другой альтернативы нет, - добавила женщина.

Несколько недель назад родители вышли к властям с предложением разрешить посетителям центра реабилитации бесплатную парковку.

- Всё ведь довольно просто. В 2024 году была запущена продажа платных парковочных абонементов. Решить нашу проблему можно было бы, взяв за основу механизм выдачи таких разрешений. Необходимо разработать механизм, позволяющий родителям ребят, которые по направлению врача проходят здесь лечение, бесплатно получать такие абонементы на время реабилитации, ограниченные именно этой парковкой.

Однако, по словам волгоградки, мэрия категорически отказалась искать какие-либо компромиссные варианты.

- Бесплатные парковочные места в зонах расположения платных парковок в проектной документации отсутствуют. Кроме того, организация нескольких бесплатных парковочных мест среди платных парковок может вызвать дезорганизацию движения и стоянок транспортных средств, поскольку действующим законодательством РФ не предусмотрено право выборочного закрепления конкретных бесплатных парковочных мест для посетителей конкретного детского медицинского учреждения. Право бесплатного использования на бесплатных парковочных местах распространяется на всех пользователей автомобильных дорог при отсутствии запрещающих дорожных знаков. В данной ситуации отсутствуют достаточные правовые основания для организации бесплатных парковочных мест, - подчеркивается в официальном ответе департамента городского хозяйства администрации Волгограда.

Фото: из архива ИА «Высота 102», «Госуслуги. Решаем вместе», «Яндекс Карты»