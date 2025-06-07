Букетный период? Чиновники придумали неожиданные названия 7 улицам в Волгограде

В Волгограде на территории Советского района получили названия семь улиц, до сих пор остававшиеся безымянными. Интересно, что придумывая названия, чиновники Волгограда в этот раз вдохновились, видимо, красотой флоры.
Список новых улиц выглядит так:
– Белоствольная,
– Лепестковая,
– Нарциссовая,
– Акациевая,
– Магнолиевая,
– Папоротниковая и, что ещё более неожиданно, – Букетная.
Отметим, что речь идёт о семи улицах, образованных юго-западнее поселка Верхняя Ельшанка в Советском районе.
В соответствии с действующим порядком варианты наименований сначала рассмотрела специальная комиссия, затем они были утверждены Волгоградской городской думой.