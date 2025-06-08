Поезд Илона Маска «‎проедет» над Волгоградом 8 июня





Жители Волгоградской области смогут увидеть спутники Starlink. Об этом сообщили авторы сайта Starwalk.space, передает V102.RU.

10 июня 2025 года в 16:03 по московскому времени SpaceX отправит на орбиту 271-ю партию из 26 интернет-спутников Starlink. Эта миссия увеличит общее количество запущенных спутников Starlink до 8 861 единицы.

Интересно, что следующий запуск спутников Илона Маска состоится уже через два дня – 10 июня. Всего следующей партией отправятся еще 23 спутника.

Спутники, как обычно, пролетят по небу шеренгой, образовывая светящуюся линию. Увидеть их, если не будет облачно, можно невооруженным глазом.