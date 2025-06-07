В Волгограде коммунальщики спасли коллектор от 50 кг металлической стружки





В Тракторозаводском районе Волгограда специалистам «Концессии водоснабжения» удалось предотвратить масштабную поломку. Как сообщает ИА «Высота 102», коммунальщики, прочищая канализационный коллектор, выловили комок металлической стружки.

- На улице Дзержинского специалисты цеха «Север» устранили серьезный засор. Он мог оставить без коммунальных удобств около 5 тысяч жителей района. Чтобы восстановить работу канализации, работникам пришлось механическим способом прочистили 20 метров трубопровода. В результате на поверхность извлекли более 50 кг металлической стружки, - уточнили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

Сам по себе засор такого размера представлял для коммуникаций существенную угрозу, однако ещё сильнее ситуацию усугубляло то, что на металл стали цепляться салфетки и ткань.

Отметим, подобные находки в последнее время отмечаются коммунальщиками всё чаще. Буквально в марте 2025 года специалисты сообщали о прочистке засора из тряпок, веток и другого мусора весом более 70 кг. Он также образовался на территории Тракторозаводского района.

Фото: «Концессии водоснабжения»