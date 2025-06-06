



Печальную картину вынуждены наблюдать жители Светлоярского района Волгоградской области, на территории которого в начале апреля открыли новую развязку над железной дорогой. По словам читателей информагентства, из-за сильного ветра, который наблюдался в регионе 20-21 мая, стеклянные стены нового остановочного павильона не выдержали и рухнули, разлетевшись на многочисленные осколки.

Кроме того, после дождя около лестницы, ведущей с насыпи, образовалась промоина.

- Стекла везде валяются, дети едут, пенсионеры. А главное – не успели открыть и уже забыли.. Пусть все размывает, разваливается. Неужели уже никого ничего не волнует? – недоумевают люди.





Впрочем, в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области заверили, что это совсем не так.

- Подрядным организациям, ответственным за техническую эксплуатацию искусственного сооружения, известно о текущей ситуации на объекте после неблагоприятных погодных условий. Битое стекло уже убрано, новое доставят и установят в рамках гарантийных обязательств. Образовавшуюся промоину также устранят – работы проведут до конца текущей недели, - говорится в комментарии.

Напомним, новые развязки были построены в Светлоярском и Октябрьском районах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Трасса входит в состав международного коридора «Север-Юг».