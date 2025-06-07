



7 июня в Светлоярском районе Волгоградской области крупный ландшафтный пожар вплотную подошёл к дачному товариществу. Как сообщает ИА «Высота 102», стена огня спалила несколько заброшенных участков в СНТ «Мечта».





По словам очевидцев, огонь сначала был замечен вблизи ул. №33, после чего пошёл в сторону трассы «Волго-Каспий».

Тревожные сообщения дачников прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- В 10:02 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Светлоярском районе Волгоградской области. В СНТ «Мечта» горел камыш. Пожарные подразделения ОП ПЧ-82 ликвидировали горение в 12:40, - уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

При этом местные жители сообщают, что пламя повредило некоторые хозпостройки и вагончики, а также заборы. Кроме того, садоводы отмечают, что уже после ликвидации основного горения им приходится самостоятельно «добивать» локальные очаги, чтобы не допустить повторения пожара. Женщины и дети заливают такие участки степи водой из пятилитровых баллонов.

Фото и видео: Волгоград с огоньком / t.me