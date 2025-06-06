Защита сбежавшего в Турцию владельца «Дианы тур» обжаловала приговор

Волгоградский областной суд рассмотрит жалобы на приговор владельцу «Дианы тур» Налчи Махиру, который в апреле заочно был осужден к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП с автобусом этой компании. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда, на приговор поступило три жалобы. Дело назначено к рассмотрению 1 июля.

Приговор просит изменить арбитражный управляющий в части снятия ареста на имущество Налчи Махира, которое было наложено судом в рамках этого уголовного процесса, а также прокуратура. Надзорное ведомство вносит процессуальные изменения технического характера, которые не касаются квалификации и размера вынесенного наказания.

Защита предпринимателя, наоборот, настаивает на отмене приговора и направлении материалов дела на новое рассмотрение.

Напомним, что Налчи Махир Волжским городским судом был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель четырех пассажиров автобуса «Дианы тур» в ДТП, которое произошло в Рязанской области 24 декабря 2020 года. Пострадали в этой автокатастрофе 18 человек. В их числе 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей.

Следствием и судом установлено, что ДТП произошло из-за того, что уставший водитель впал в состоянии «микросна», так как работодатель не давал сотрудникам полноценного отдыха.

Налчи Махир уехал в Турцию. Ранее сообщалось, что он объявлен в международный розыск. На судебном процессе в Волгоградской области его интересны представляли адвокаты.

Сбежавший за границу бизнесмен признан банкротом, в отношении него в конце апреля текущего года введена процедура реализации имущества.