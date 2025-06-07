Власти Волгограда за 19 млн рублей отреставрируют фонтан у здания ГДЮЦ





В Центральном районе Волгограда в списке действующих фонтанов ожидается пополнение. Как сообщает ИА «Высота 102», к началу сезона 2026 года власти обещают реанимировать гидротехническое сооружение у городского детско-юношеского центра. Накануне был объявлен конкурс на производство необходимых работ.

Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии. Чтобы фонтан вновь запустить, специалистам потребуется восстановить чашу, включая гидроизоляцию и укладку новых керамогранитных плит. Отремонтировать скульптурную композицию в центре сооружения, заменить насосное оборудование, проложить новые водопроводы и обустроить систему фильтрации воды.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 19,2 млн рублей. Работы должны быть завершены к ноябрю 2025 года.