Общество

В Волгограде и Волжском после рейда ГАИ 14 автомобилей отправились на штрафстоянки

Общество 07.06.2025 12:29
0
07.06.2025 12:29


В ГАИ подвели итоги масштабного профилактического рейда, который прошёл 6 июня в Волгограде и Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», инспекторы зафиксировали 135 нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения, а также отправили на штрафстоянки 14 машин.



Сразу 65 автовладельцев попались на излишней тонировке, 50 водителям было выдано требование о незамедлительном исправлении выявленных нарушений. Также полицейские обнаружили 8 незарегистрированных авто. Ещё две машины передвигались по улицам без государственных знаков.

Кроме того, в Волжском правоохранители обнаружили факт нелегальной перевозки алкоголя. По данным обстоятельствам в настоящее время организована доследственная проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.06.2025 13:03
Общество 07.06.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2025 11:54
Общество 07.06.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2025 11:28
Общество 07.06.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2025 08:12
Общество 07.06.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2025 07:02
Общество 07.06.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2025 05:37
Общество 07.06.2025 05:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 21:37
Общество 06.06.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 21:19
Общество 06.06.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 20:55
Общество 06.06.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 19:27
Общество 06.06.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 18:51
Общество 06.06.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 18:25
Общество 06.06.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 17:43
Общество 06.06.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 15:41
Общество 06.06.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2025 14:34
Общество 06.06.2025 14:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:16
От стадиона до Тулака: Бочаров объявил о новых планах развития набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:03
Букетный период? Чиновники придумали неожиданные названия 7 улицам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде и Волжском после рейда ГАИ 14 автомобилей отправились на штрафстоянкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
В Волжском силовики нагрянули в общежития, где проживают цыганеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде коммунальщики спасли коллектор от 50 кг металлической стружкиСмотреть фотографии
11:09
«Нашли на ком заработать»: в Волгограде родителям отказали в бесплатной парковке у детского центра реабилитацииСмотреть фотографии
10:20
Во Фролово за 33 млн благоустроят парк у стадиона «Урожай»Смотреть фотографии
09:27
В Волгограде после ДТП с грузовиком «буханка» влетела в здание РЖДСмотреть фотографии
08:58
В Среднеахтубинском районе «КАМАЗ» насмерть задавил подростка на мотоциклеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
Волгоградцам запретят посещать пляжи с животными и в ночное времяСмотреть фотографии
07:32
Утилизатор отходов из Азова проиграл апелляцию из-за мусора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
Власти Волгограда за 19 млн рублей отреставрируют фонтан у здания ГДЮЦСмотреть фотографии
05:37
Депутатам Волгоградской облдумы купят наборы первоклассниковСмотреть фотографии
21:37
Пекло до +38 придется пережить волгоградцамСмотреть фотографии
21:19
«Открыли и забыли?»: остановка у нового моста в Волгограде не выдержала непогодыСмотреть фотографии
21:07
В Волгограде риэлтор и ее подельник получили 10 лет на двоих за аферу с маткапиталомСмотреть фотографии
20:55
В Волгограде снесли построенный в 1929 году домСмотреть фотографии
20:33
Защита сбежавшего в Турцию владельца «Дианы тур» обжаловала приговорСмотреть фотографии
19:45
Ватерполисты волгоградского «Спартака» завоевали серебро Кубка России по водному полоСмотреть фотографии
19:27
На юге Волгограда ликвидировали условный розлив 14375 тонн мазутаСмотреть фотографии
18:51
Тормозят даже джипы: на дорогах Волгограда ищут нарушителей и преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
18:25
Медучреждения Волгоградской области переходят на особый режимСмотреть фотографии
17:43
Молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде расширит границыСмотреть фотографии
17:35
Вырвавшая серьги из ушей 78-летней камышанки преступница засветилась на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
Мигрант убивал волгоградку ножом, табуретом и кулаками, но она выжилаСмотреть фотографии
15:41
Волгоградские леса закрыли для прогулок до 26 июняСмотреть фотографии
14:59
Волгоградца осудили на 9 лет за убийство престарелой матери подносомСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде неизвестный открыл стрельбу из автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Убийство на охраняемой территории на берегу Волги волгоградец пытался замаскировать под налетСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Росводерсурсы неожиданно продлили спецпопуск на Волжской ГЭССмотреть фотографии
 