В Волгограде и Волжском после рейда ГАИ 14 автомобилей отправились на штрафстоянки





В ГАИ подвели итоги масштабного профилактического рейда, который прошёл 6 июня в Волгограде и Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102», инспекторы зафиксировали 135 нарушений, связанных с безопасностью дорожного движения, а также отправили на штрафстоянки 14 машин.





Сразу 65 автовладельцев попались на излишней тонировке, 50 водителям было выдано требование о незамедлительном исправлении выявленных нарушений. Также полицейские обнаружили 8 незарегистрированных авто. Ещё две машины передвигались по улицам без государственных знаков.

Кроме того, в Волжском правоохранители обнаружили факт нелегальной перевозки алкоголя. По данным обстоятельствам в настоящее время организована доследственная проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области