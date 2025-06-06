Расследования

В Волгограде риэлтор и ее подельник получили 10 лет на двоих за аферу с маткапиталом

Расследования 06.06.2025 21:07
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06.06.2025 21:07


Дзержинский районный суд города Волгограда сегодня, 6 июня, вынес приговор 53-летней жительнице региона Владлене Братишко и ее 52-летнему знакомому Константину Глушко. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, риэлтор Братишко предлагала женщинам вложить средства маткапитала в ипотечные займы на строительство жилья в селе Верхнепогромное под Волгоградом. После заключения договоров купли-продажи участков Братишко с подельником через кредитные потребительские кооперативы получали денежные средства маткапитала. Однако, как потом оказалось, фактически земельные участки, которые продавались людям, не были пригодны для возведения домов из-за отсутствия коммуникаций, электричества и подъездных путей. 

За период с февраля 2017 по май 2018 года парочка похитила таким образом более 29 миллионов рублей. 

Вину в содеянном фигурантка дела признала полностью, ее товарищ по «бизнесу» – частично. 

За содеянное суд приговорил Братишко к 6 годам лишения свободы, Глушко – к 4 годам 6 месяцам  с отбыванием наказания в исправительной колонии общего. Они взяты под стражу в зале суда. Ранее на имущество обвиняемой стоимостью порядка 21 млн рублей был наложен арест. По иску прокуратуры с осужденных уже взыскана сумма причинного преступлениями ущерба в размере более 29 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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