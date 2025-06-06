Дзержинский районный суд города Волгограда сегодня, 6 июня, вынес приговор 53-летней жительнице региона Владлене Братишко и ее 52-летнему знакомому Константину Глушко. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, риэлтор Братишко предлагала женщинам вложить средства маткапитала в ипотечные займы на строительство жилья в селе Верхнепогромное под Волгоградом. После заключения договоров купли-продажи участков Братишко с подельником через кредитные потребительские кооперативы получали денежные средства маткапитала. Однако, как потом оказалось, фактически земельные участки, которые продавались людям, не были пригодны для возведения домов из-за отсутствия коммуникаций, электричества и подъездных путей.
За период с февраля 2017 по май 2018 года парочка похитила таким образом более 29 миллионов рублей.
Вину в содеянном фигурантка дела признала полностью, ее товарищ по «бизнесу» – частично.
За содеянное суд приговорил Братишко к 6 годам лишения свободы, Глушко – к 4 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего. Они взяты под стражу в зале суда. Ранее на имущество обвиняемой стоимостью порядка 21 млн рублей был наложен арест. По иску прокуратуры с осужденных уже взыскана сумма причинного преступлениями ущерба в размере более 29 млн рублей.