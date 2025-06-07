Общество

В Волгограде фронтовику Александру Медкову исполнилось 99 лет

Общество 07.06.2025 18:25
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07.06.2025 18:25


7 июня в Волгограде день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградскую городскую думу, ему сегодня исполнилось 99 лет.

Несмотря на столь солидный возраст, фронтовик продолжает активный образ жизни, участвует в общественных мероприятиях, патриотическом воспитании школьников и даже в телевизионных ток-шоу. Буквально месяц назад волгоградский ветеран покорил всю Россию своим выступлением на передаче Андрея Малахова, где сыграл на ложках и пустился в пляс.

Кроме того, Александр Васильевич регулярно занимается спортом. Что, по его признанию, и придаёт ему новых сил.

На фронт ветеран попал в возрасте 17 лет. Успел перепробовать множество боевых профессий: от связиста и миномётчика до разведчика и даже снайпера.

В боях под Кривым Рогом был тяжело ранен и едва не остался на всю жизнь инвалидом. Спас бойца совет врача в госпитале — заниматься спортом. С этим наказом фронтовик и прошёл через всю жизнь.

После завершения Великой Отечественной войны участвовал в войне с Японией, а затем так и пошёл по военной стезе.

Отмечает свой день рождения ветеран дома в кругу семьи и знакомых.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы

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