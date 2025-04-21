Происшествия

Волгоградка по накатанной схеме отдала мошенникам 2 млн рублей

Происшествия 21.04.2025 15:49
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21.04.2025 15:49


Жительница Центрального района Волгограда лишилась двух миллионов рублей, ответив на звонок неизвестного в мессенджере. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина купилась на отработанную преступниками схему и перевела деньги на «безопасный счет». 

– Женщине в мессенджере позвонили неизвестные и представились сотрудниками налоговой службы, а также правоохранительных органов. Звонившие убедили потерпевшую в том, что с ее банковскими счетами происходят сомнительные операции и для сохранения кредитных денежных средств, необходимо оформить встречный кредит и перевести сбережения на «безопасный счет», – рассказали в пресс-службе волгоградской полиции. 

Волгоградка переводила через банкомат кредитные средства на подконтрольные аферистам счета на протяжении двух дней. 

Отметим, что в Саратовской области местная жительница перевела мошенникам 1,35 млн рублей. В этом случае, сообщает ИА «СарИнформ», аферисты преставились 78-летней пенсионерке сотрудниками Пенсионного фонда и также предложили обезопасить накопления переводом на «безопасный счет».   


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