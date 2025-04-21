Волгоградка по накатанной схеме отдала мошенникам 2 млн рублей





Жительница Центрального района Волгограда лишилась двух миллионов рублей, ответив на звонок неизвестного в мессенджере. Как рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина купилась на отработанную преступниками схему и перевела деньги на «безопасный счет».

– Женщине в мессенджере позвонили неизвестные и представились сотрудниками налоговой службы, а также правоохранительных органов. Звонившие убедили потерпевшую в том, что с ее банковскими счетами происходят сомнительные операции и для сохранения кредитных денежных средств, необходимо оформить встречный кредит и перевести сбережения на «безопасный счет», – рассказали в пресс-службе волгоградской полиции.

Волгоградка переводила через банкомат кредитные средства на подконтрольные аферистам счета на протяжении двух дней.

Отметим, что в Саратовской области местная жительница перевела мошенникам 1,35 млн рублей. В этом случае, сообщает ИА «СарИнформ», аферисты преставились 78-летней пенсионерке сотрудниками Пенсионного фонда и также предложили обезопасить накопления переводом на «безопасный счет».



