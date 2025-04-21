30-летняя волгоградка погибла в слетевшем с дороги УАЗ



В Волгоградской области 30-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. В Руднянском районе, по данным полиции, автомобиль марки «УАЗ», в котором находилась пассажирка, слетел с дороги и перевернулся.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточняют, что авария произошла 21 апреля около двух часов ночи.

– По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем «УАЗ», на 4-м километре автодороги «пос. Садовый - с. Матышево» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажирка автомобиля «УАЗ» погибла на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Уточняется, что транспортное средство не было зарегистрировано установленном порядке.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области