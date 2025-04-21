Происшествия 21.04.2025 09:42
0
21.04.2025 09:42
Сегодня, 21 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда два человека пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 08.00 час. напротив строения 236 по ул. Менделеева произошло столкновение Kia Cerato, Kia Sorento, УАЗ Патриот и DАF с полуприцепом.
В результате ДТП водители автомобилей Kia доставлены в медучреждение.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. На участке дороги осуществляется реверсивное движение.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Волгоградец на Пасху убил брата на глазах матери21.04.2025 10:45
Происшествия 21.04.2025 10:45
Пробка в 5 км парализовала Третью продольную в Волгограде21.04.2025 10:31
Происшествия 21.04.2025 10:31
Под Волгоградом из силосной ямы сделали отхожее место21.04.2025 10:12
Происшествия 21.04.2025 10:12
В Волгограде погиб 17-летний водитель опрокинувшейся в кювет иномарки20.04.2025 20:58
Происшествия 20.04.2025 20:58
Очаг горящего камыша потушили на севере Волгограда20.04.2025 11:55
Происшествия 20.04.2025 11:55
Машина всмятку: под Волгоградом погиб водитель Kia Rio в ДТП с тягачом20.04.2025 10:20
Происшествия 20.04.2025 10:20
В Михайловке нашли родителей потерявшегося мальчика19.04.2025 19:56
Происшествия 19.04.2025 19:56
На юге Волгограда в разорванной Ладе Приоре погиб пассажир, водитель скрылся19.04.2025 19:20
Происшествия 19.04.2025 19:20
В Михайловке ищут родных потерявшегося ребенка19.04.2025 17:32
Происшествия 19.04.2025 17:32
В Волжском бродячий пес укусил 9-летнего мальчика19.04.2025 16:17
Происшествия 19.04.2025 16:17
На севере Волгограда 2-летний ребенок выпал из окна19.04.2025 13:55
Происшествия 19.04.2025 13:55
В Волжском две пассажирки травмировались в автобусе19.04.2025 12:39
Происшествия 19.04.2025 12:39
Под Волгоградом в ночном ДТП погибла женщина19.04.2025 10:38
Происшествия 19.04.2025 10:38
В Волгограде Hyundai Solaris сбил 6-летнего мальчика на самокате19.04.2025 10:26
Происшествия 19.04.2025 10:26
В Волгограде из окна кадетского корпуса выпал подросток19.04.2025 10:06
Происшествия 19.04.2025 10:06