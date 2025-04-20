Стали известны подробности смертельного ДТП с компанией молодежи, которое произошло сегодня, 20 апреля, в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, 17-летние подростки, которые находились в незарегистрированной машине, перевернулись в ходе гонки, которую они сами снимали на видео.





На записи видно, что компания подростков пытается обогнать другой автомобиль – тонированные «Жигули» - и это у них получается. Иномарка не снижает скорости, ее подбрасывает на кочках, и через некоторое время видео обрывается.

Напомним, что 17-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и совершил опрокидование с последующим наездом на дерево. Он погиб. ДТП произошло в Советском районе Волгограда на улице Крепильная. Двое 17-летних пассажиров получили травмы, от госпитализации отказались. Видео, судя по всему, они успели поделиться со сверстниками.

Известно, что у подростка, который управлял автомобилем, не было прав, а машина в установленном порядке не зарегистрирована.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.