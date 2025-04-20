Расследования

«Гнали и снимали на телефон»: появилось видео из салона авто, разбившегося с подростками в Волгограде

Расследования 20.04.2025 22:40
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20.04.2025 22:40


Стали известны подробности смертельного ДТП с компанией молодежи, которое произошло сегодня, 20 апреля, в Советском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, 17-летние подростки, которые находились в незарегистрированной машине, перевернулись в ходе гонки, которую они сами снимали на видео. 



На записи видно, что компания подростков пытается обогнать другой автомобиль – тонированные «Жигули» - и это у них получается. Иномарка не снижает скорости, ее подбрасывает на кочках, и через некоторое время видео обрывается. 

Напомним, что 17-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и совершил опрокидование с последующим наездом на дерево. Он погиб. ДТП произошло в Советском районе Волгограда на улице Крепильная. Двое 17-летних пассажиров получили травмы, от госпитализации отказались. Видео, судя по всему, они успели поделиться со сверстниками.

Известно, что у подростка, который управлял автомобилем, не было прав, а машина в установленном порядке не зарегистрирована. 

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

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