Происшествия

В Волгограде погиб 17-летний водитель опрокинувшейся в кювет иномарки

Происшествия 20.04.2025 20:58
0
20.04.2025 20:58


В Советском районе Волгограда полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, где погиб 17-летний водитель Daewoo Nexia. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась сегодня вечером на улице Крепильная. 



По предварительной информации, подросток, не имеющий права управление, управляя не зарегистрированной в установленном порядке автомобиле, напротив дома №136 не справился с управлением и совершил опрокидование с последующим наездом на дерево. 

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, двое его 17-летних пассажиров получили травмы, от госпитализации отказались, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
20.04.2025 11:55
Происшествия 20.04.2025 11:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.04.2025 10:20
Происшествия 20.04.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 19:56
Происшествия 19.04.2025 19:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 19:20
Происшествия 19.04.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 17:32
Происшествия 19.04.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 16:17
Происшествия 19.04.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 13:55
Происшествия 19.04.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 12:39
Происшествия 19.04.2025 12:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:38
Происшествия 19.04.2025 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:26
Происшествия 19.04.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.04.2025 10:06
Происшествия 19.04.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 17:10
Происшествия 18.04.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 10:11
Происшествия 18.04.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:58
Происшествия 18.04.2025 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.04.2025 09:49
Происшествия 18.04.2025 09:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:40
«Гнали и снимали на телефон»: появилось видео из салона авто, разбившегося с подростками в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:55
В Волгоградской области синоптики пообещали до +27º в начале неделиСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде погиб 17-летний водитель опрокинувшейся в кювет иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В Волжском разыскивают 9 суток высокого мужчину со светлыми волосамиСмотреть фотографии
20:10
«Лучшие, с победой!»: «Ротор» обыграл «Тюмень» на «Волгоград Арене» со счетом 2:1Смотреть фотографии
19:40
В Волгограде волонтеры соорудили гамак для орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
18:50
«Примитивная симуляция видна сразу»: судебно-психиатрический эксперт – о попытках обмануть врача и разыграть диагнозСмотреть фотографии
18:05
Александр Лукашенко подтвердил встречу с Путиным на форуме в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
Волгоградцы увидят в небе МКС невооруженным глазомСмотреть фотографии
16:45
Бочаров поздравил волгоградцев и духовенство с ПасхойСмотреть фотографии
16:10
«На очереди - шампиньоны»: волгоградские грибники раньше срока открыли сезонСмотреть фотографии
15:30
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:50
Магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:10
Аферисты обманывают волгоградцев пасхальными ботамиСмотреть фотографии
13:30
Волгоградский «Спартак» вышел в финал чемпионата РФ по водному полоСмотреть фотографии
12:56
На площади Павших борцов в Волгограде начался монтаж трибуны для парадаСмотреть фотографии
12:25
«Люди помогали не для грамот и благодарностей»: волонтеры отвезли гуманитарный груз в интернат КурскаСмотреть фотографии
11:55
Очаг горящего камыша потушили на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
На трассе под Волгоградом в ДТП с иномаркой погиб пассажир «двенашки» и трое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
«Ротор» 20 апреля сыграет с «Тюменью» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
10:20
Машина всмятку: под Волгоградом погиб водитель Kia Rio в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
В Волгограде задержали скрывшегося с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
09:10
В МВД рассказали о новой психологической атаке мошенниковСмотреть фотографии
08:35
Приготовленный на балконе шашлык обойдется волгоградцам в 400 тысячСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцы получат пенсии досрочно из-за майских праздниковСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области раньше срока расцвели лазоревые цветкиСмотреть фотографии
06:58
Андрей Бочаров встретил Пасху вместе с жителями Волгограда и областиСмотреть фотографии
21:26
В больнице №7 спасают выпавшего из окна 2-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
21:11
«У водителя был день рождения»: в разорванной в ДТП Ладе Приоре были подросткиСмотреть фотографии
20:45
Волгоградстат не заметил резкого подорожания проезда в ВолжскомСмотреть фотографии
 