В Волгограде погиб 17-летний водитель опрокинувшейся в кювет иномарки





В Советском районе Волгограда полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, где погиб 17-летний водитель Daewoo Nexia. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария случилась сегодня вечером на улице Крепильная.





По предварительной информации, подросток, не имеющий права управление, управляя не зарегистрированной в установленном порядке автомобиле, напротив дома №136 не справился с управлением и совершил опрокидование с последующим наездом на дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, двое его 17-летних пассажиров получили травмы, от госпитализации отказались, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области