Федеральные новости

Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Черного моря

Федеральные новости 18.04.2025 15:08
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18.04.2025 15:08


Пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края будут закрыты для купания в курортный сезон из-за повторного выброса мазута. Об этом сегодня, 18 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает V102.RU.

В данной зоне специалисты нашли несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам в пробах песка и морской воды. В связи с этим прибрежные зоны этой части Краснодарского края не могут быть использованы для отдыха россиян. 

При этом в ведомстве уточнили, что атмосферный воздух в Анапе и Темрюкском районе, питьевая вода, вода из источников, рыба и морепродукты соответствуют всем требованиям. 

- Территории побережья Краснодарского края от Новороссийска и на восток (город-курорт Сочи, Туапсинский муниципальный округ, город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципальное образование Лазаревское и город-герой Новороссийск) свободны от загрязнения. Здесь ученые и эксперты не предполагают ухудшения ситуации, учитывая особенности течения, - пояснила Анна Попова. 

Также ведомством было разрешено открытие пляже в Республике Крым и городе Севастополь. Небольшие выбросы, которые здесь наблюдались, быстро локализуются и не влияют на общее состояние. 

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