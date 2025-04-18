Роспотребнадзор запретил купаться на пляжах Черного моря





Пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края будут закрыты для купания в курортный сезон из-за повторного выброса мазута. Об этом сегодня, 18 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает V102.RU.

В данной зоне специалисты нашли несоответствия санитарно-гигиеническим нормативам в пробах песка и морской воды. В связи с этим прибрежные зоны этой части Краснодарского края не могут быть использованы для отдыха россиян.

При этом в ведомстве уточнили, что атмосферный воздух в Анапе и Темрюкском районе, питьевая вода, вода из источников, рыба и морепродукты соответствуют всем требованиям.

- Территории побережья Краснодарского края от Новороссийска и на восток (город-курорт Сочи, Туапсинский муниципальный округ, город-курорт Геленджик с его Дивноморским и Архипо-Осиповским внутригородскими округами, а также муниципальное образование Лазаревское и город-герой Новороссийск) свободны от загрязнения. Здесь ученые и эксперты не предполагают ухудшения ситуации, учитывая особенности течения, - пояснила Анна Попова.

Также ведомством было разрешено открытие пляже в Республике Крым и городе Севастополь. Небольшие выбросы, которые здесь наблюдались, быстро локализуются и не влияют на общее состояние.