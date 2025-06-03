Волгоградцев будут штрафовать за незаконный полив грядок

Общество 03.06.2025 16:44
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03.06.2025 16:44
C началом дачного сезона в Волгограде значительно вырос расход воды из-за полива. При этом не все волгоградцы до сих пор знают, что установка индивидуальных приборов учета и корректная подача показаний может сократить сумму в платежке.
Волгоградцам настоятельно рекомендуют установить индивидуальный прибор учета расхода воды. Благодаря ему оплачивать нужно будет лишь фактически потребленный ресурс. Узнать, что необходимо для установки счетчика на холодную воду в частном доме, можно в Телеграм-канале «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
Однако до сих пор некоторые владельцы приусадебных участков предпочитают поливать грядки водой, расход которой нигде не фиксируется, из-за незаконной врезки в трубопровод. Другие «предприимчивые» горожане срывают пломбы с приборов учета или используют неисправные и неповеренные счетчики. А за такие нарушения предусмотрены серьезная ответственность: от крупного штрафа до полной остановки подачи ресурса.
С началом поливочного сезона ресурсоснабжающая организация «Концессии водоснабжения» усилила работу по выявлению нарушителей. Специалисты отдела контроля отпуска водных ресурсов регулярно проводят рейды, проверяя законность врезок в водопровод и фиксируя нарушения.
Даже если прибор учета уже используется, важно следить за корректностью его работы и своевременно производить поверку. Это позволит оплачивать фактически потребленный объем ресурса и избежать ответственности.
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneTRTsm2XFg
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