Волгоградцев будут штрафовать за незаконный полив грядок





C началом дачного сезона в Волгограде значительно вырос расход воды из-за полива. При этом не все волгоградцы до сих пор знают, что установка индивидуальных приборов учета и корректная подача показаний может сократить сумму в платежке.

Волгоградцам настоятельно рекомендуют установить индивидуальный прибор учета расхода воды. Благодаря ему оплачивать нужно будет лишь фактически потребленный ресурс. Узнать, что необходимо для установки счетчика на холодную воду в частном доме, можно в Телеграм-канале «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

Однако до сих пор некоторые владельцы приусадебных участков предпочитают поливать грядки водой, расход которой нигде не фиксируется, из-за незаконной врезки в трубопровод. Другие «предприимчивые» горожане срывают пломбы с приборов учета или используют неисправные и неповеренные счетчики. А за такие нарушения предусмотрены серьезная ответственность: от крупного штрафа до полной остановки подачи ресурса.

С началом поливочного сезона ресурсоснабжающая организация «Концессии водоснабжения» усилила работу по выявлению нарушителей. Специалисты отдела контроля отпуска водных ресурсов регулярно проводят рейды, проверяя законность врезок в водопровод и фиксируя нарушения.

Даже если прибор учета уже используется, важно следить за корректностью его работы и своевременно производить поверку. Это позволит оплачивать фактически потребленный объем ресурса и избежать ответственности.

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