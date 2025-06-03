Общество

Андрей Бочаров представил нового руководителя Арбитражного суда Волгоградской области

Общество 03.06.2025 16:57
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03.06.2025 16:57


Губернатор Волгоградской области совместно с председателем Арбитражного суда Поволжского округа Денисом Плотниковым приняли участие в торжественном представлении к должности руководителя регионального суда Игоря Макарова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона, глава региона поздравил Игоря Макарова с вступлением в должность и пожелал успехов в службе. 

Как ранее сообщалось информагентством, Макаров с весны прошлого года исполнял обязанности председателя арбитражного суда региона после ухода с этой должности на повышение в Самару Виктора Романова. Кандидатуру Игоря Макарова на должность председателя арбитражного суда Волгоградской области рекомендовала Высшая квалификационная коллегий судей РФ (ВККС).

— Владимир Владимирович Путин поддержал предложение Председателя Верховного Суда Российской Федерации Ирины Леонидовны Подносовой и своим Указом о назначении Игоря Александровича Макарова Председателем Волгоградского Арбитражного суда подтвердил его высокий профессиональный уровень, моральные и деловые качества, ответственное отношение к порученному делу, — отметил Андрей Бочаров. 

Также глава региона подчеркнул символичность вступления в должность руководителя суда в год 80-летия Великой Победы и поблагодарил судейское сообщество за активное участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных этой дате. 

— Арбитражный суд Волгоградской области является важной, ответственной и эффективной частью российской системы экономического правосудия, одним из ключевых механизмов обеспечения стабильного и уверенного социально-экономического развития Волгоградской области, на территории которой в настоящее время реализуется и планируется к реализации значительное количество разноплановых инвестиционных проектов и программ развития, — заявил Андрей Бочаров.  

Фото: администрация Волгоградской области

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