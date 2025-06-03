Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищевода

В клинической больнице №15 в Волгограде врачи спасли дальнобойщика из Брянска, который поступил по скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

- Пациент, находясь за рулём грузового автомобиля, транзитом проезжая через Волгоградскую область, почувствовал внезапную кинжальную боль в верхних отделах живота. Бригадой скорой помощи был доставлен в приёмное отделение Клинической больницы №15 с предварительным диагнозом острый панкреатит, прободная язва желудка, - рассказал завкафедрой хирургических болезней №1 ИНМФО Юрий Веденин.

Однако проведенные исследования не подтвердили предварительный диагноз. Как сообщили V102.RU в ВолгГМУ, в этот день в приемном покое стационара дежурил клинический ординатор ВолгГМУ первого года обучения Мурад Мукаилов, который оказал существенную роль в лечении больного. Он высказал предположение, что у больного произошел спонтанный разрыв пищевода – очень редкая барогенетическая травма, которая возникает из-за резкого повышения внутрипищеводного давления. При детальном осмотре пищевода в дистальной его трети был обнаружен линейный разрыв по левой стенке, сообщающийся с плевральной полостью.

Бригада медиков выполнила пациенту торакотомию слева. Разрыв пищевода, протяжённостью 6 см, зашили. Больной пошел на поправку.

- Пациент начал постепенно питаться через рот, гастростома закрыта. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение у хирурга по месту жительства в Брянской области. Испытываем чувство гордости за клинического ординатора нашей кафедры, который первым из дежурной бригады предположил наличие у пациента столь редкого и грозного заболевания, чем, несомненно, спас человеку жизнь, - подчеркнул заведующий кафедрой хирургических болезней №1 ИНМФО Юрий Веденин.

Фото: ВолгГМУ

