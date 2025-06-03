Общество

Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищевода

Общество 03.06.2025 13:09
0
03.06.2025 13:09


В клинической больнице №15 в Волгограде врачи спасли дальнобойщика из Брянска, который поступил по скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. 

- Пациент, находясь за рулём грузового автомобиля, транзитом проезжая через Волгоградскую область, почувствовал внезапную кинжальную боль в верхних отделах живота. Бригадой скорой помощи был доставлен в приёмное отделение Клинической больницы №15 с предварительным диагнозом острый панкреатит, прободная язва желудка, - рассказал завкафедрой хирургических болезней №1 ИНМФО Юрий Веденин.

Однако проведенные исследования не подтвердили предварительный диагноз. Как сообщили V102.RU в ВолгГМУ, в этот день в приемном покое стационара дежурил клинический ординатор ВолгГМУ первого года обучения Мурад Мукаилов, который оказал существенную роль в лечении больного. Он высказал предположение, что у больного произошел спонтанный разрыв пищевода – очень редкая барогенетическая травма, которая  возникает из-за резкого повышения внутрипищеводного давления. При детальном осмотре пищевода в дистальной его трети был обнаружен линейный разрыв по левой стенке, сообщающийся с плевральной полостью.

Бригада медиков выполнила пациенту торакотомию слева. Разрыв пищевода, протяжённостью 6 см, зашили. Больной пошел на поправку. 

- Пациент начал постепенно питаться через рот, гастростома закрыта. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение у хирурга по месту жительства в Брянской области. Испытываем чувство гордости за клинического ординатора нашей кафедры, который первым из дежурной бригады предположил наличие у пациента столь редкого и грозного заболевания, чем, несомненно, спас человеку жизнь, - подчеркнул заведующий кафедрой хирургических болезней №1 ИНМФО Юрий Веденин.

Фото: ВолгГМУ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.06.2025 16:57
Общество 03.06.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 16:44
Общество 03.06.2025 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 14:15
Общество 03.06.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:54
Общество 03.06.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:29
Общество 03.06.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:35
Общество 03.06.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:32
Общество 03.06.2025 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:27
Общество 03.06.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:22
Общество 03.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:19
Общество 03.06.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:59
Общество 03.06.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:37
Общество 03.06.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:35
Общество 03.06.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:13 Реклама
Общество 03.06.2025 11:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 10:55
Общество 03.06.2025 10:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
Андрей Бочаров представил нового руководителя Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом пьяному лодочнику грозит до 5 лет колонии за утонувшего пассажираСмотреть фотографии
16:44
Волгоградцев будут штрафовать за незаконный полив грядокСмотреть фотографии
15:22
Туристка может задержаться в Волгограде на десяток лет из-за партии экстазиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде танцы со стрельбой обернулись для кавказцев тюремными срокамиСмотреть фотографии
14:43
«Красный октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникулСмотреть фотографии
14:15
Один пляж на весь город: в МЧС рассказали о подготовке Волгограда к купальному сезонуСмотреть фотографии
13:54
«Останемся без картошки»: в Котово поселок 10 дней выживает без водыСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске прощаются с погибшим стрелком-санитаром Вячеславом ОреховымСмотреть фотографии
13:09
Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищеводаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде и области в мае пропали 52 человекаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградские волонтеры подарили праздник детям Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
12:27
Держим марку? В Волгограде депутаты потратят миллион на зонты, ежедневники и ручкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области собрали рекордный урожай овощейСмотреть фотографии
12:19
Участники СВО с передовой выйдут на связь с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:59
Андрей Бочаров наградил волгоградских доноров и врачей-трансплантологовСмотреть фотографии
11:37
Дачному поселку под Волгоградом вернули свет после 5-дневного мракаСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде в ходе рейда поймали трех юных мотоциклистов без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Правильное питание и спорт стали главными героями фестиваля «Движения Первых»Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом водитель самосвала погиб при погрузке грунтаСмотреть фотографии
10:55
В хуторе под Волгоградом обнаружили коров с опасным вирусомСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца арестовали на 10 суток за дебош на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде подрядчик вместо новых подсунул старые рельсы и шпалыСмотреть фотографии
10:11
Минтранс запретит использовать дешёвые ремни и держатели для перевозки детейСмотреть фотографии
09:59
В МВД предупредили волгоградцев о новой мошеннической схемеСмотреть фотографии
09:32
Пьяный байкер без прав на ходу потерял пассажирку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Михайловке Волгоградской области новым начальником полиции стал подполковник МалаховСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец натравил стаффа на сделавшего ему замечание соседаСмотреть фотографии
08:17
Первый случай заражения КГЛ выявили волгоградские врачиСмотреть фотографии
07:46
«Пока с Красноармейского доедут – рассыпаются»: в Волгограде садоводы пожаловались на регулярные сходы автобусов № 122аСмотреть фотографии
 