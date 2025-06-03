Туристка может задержаться в Волгограде на десяток лет из-за партии экстази





Волгоградские сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали 27-летнюю девушку, которая приехала в регион для распространения сильнодействующих наркотических веществ – экстази. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в тайнике в Дзержинском районе города полицейские обнаружили 500-граммовый пакет с МДМА.





Установлено, что гражданка, находясь в другом государстве, через Интернет нашла предложение о незаконном заработке на территории Российской Федерации. Для этого она прибыла в город-герой, где из тайника должна была забрать партию наркотиков для последующей продажи уже через «закладки».

- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области