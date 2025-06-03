Держим марку? В Волгограде депутаты потратят миллион на зонты, ежедневники и ручки





Волгоградская областная дума вновь объявила о закупке сувенирной продукции для презентов участникам публичных мероприятий. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз депутаты рассчитывают приобрести по 200 зонтов и ручек, а также 100 наборов пишущих принадлежностей.

Компании, отобранной по итогу аукциона, предстоит поставить продукцию в течение 40 дней после подписания контракта. По подсчётам депутатов, один зонт обойдётся казне в 2,6 тыс. рублей, набор из ежедневника и ручек в 2,9 тыс. рублей. Дешевле всего в этом ряду будет стоить ручка канцелярская – всего 860 рублей за штуку.

Отметим, поставщика сувениров определят 10 июня 2025 года. В общей сложности на эти цели облдума потратит 1 млн рублей. Ранее редакция неоднократно рассказывала о регулярных тратах депутатов на ежедневники, зонты, кондитерские наборы, и даже подушки с эффектом памяти.