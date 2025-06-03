Общество

Новый штаб займется повышением привлекательности Волгограда

Общество 03.06.2025 17:51
0
03.06.2025 17:51


Туристическую привлекательность Волгоградской области выведут на качественно новый уровень. Как сообщает ИА «Высота 102», вплотную займутся этим 20 представителей региональной и местных, муниципальных администраций, вошедшие в специальный штаб.

Создание нового органа утверждено губернатором Андреем Бочаровым. Структура будет координировать действия по развитию отрасли между муниципальным, региональным и федеральным уровнем, распределять средства на поддержку приоритетных проектов, стимулировать внутренний туризм и продвигать соответствующие турпродукты в других регионах.

Отдельным направлением в деятельности чиновников должно стать привлечение частных инвестиций в отрасль.

Отметим, руководить новым штабом будет замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.06.2025 20:35
Общество 03.06.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 20:08
Общество 03.06.2025 20:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 19:36
Общество 03.06.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 18:49
Общество 03.06.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 16:57
Общество 03.06.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 16:44
Общество 03.06.2025 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 14:15
Общество 03.06.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:54
Общество 03.06.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:29
Общество 03.06.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:09
Общество 03.06.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:35
Общество 03.06.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:32
Общество 03.06.2025 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:27
Общество 03.06.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:22
Общество 03.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:19
Общество 03.06.2025 12:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:35
Владимир Путин отметил пятерых волгоградцев званиями и медалямиСмотреть фотографии
20:08
«Разве дети не дороже золота?»: участие детей из Волжского в престижном конкурсе в ОАЭ срывается из-за нехватки денегСмотреть фотографии
19:36
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о жаре, ураганном ветре и грозахСмотреть фотографии
18:49
Под Волгоградом водитель снял на видео поездку по усыпанной саранчой дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый штаб займется повышением привлекательности ВолгоградаСмотреть фотографии
17:36
Нет пассажиров? Перевозчик в Волгограде в шесть раз сократил количество маршруток №10ССмотреть фотографии
17:36
В Волгограде парочка убийц получила 32 года колонии за «букет» преступленийСмотреть фотографии
16:57
Андрей Бочаров представил нового руководителя Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом пьяному лодочнику грозит до 5 лет колонии за утонувшего пассажираСмотреть фотографии
16:44
Волгоградцев будут штрафовать за незаконный полив грядокСмотреть фотографии
15:22
Туристка может задержаться в Волгограде на десяток лет из-за партии экстазиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде танцы со стрельбой обернулись для кавказцев тюремными срокамиСмотреть фотографии
14:43
«Красный октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникулСмотреть фотографии
14:15
Один пляж на весь город: в МЧС рассказали о подготовке Волгограда к купальному сезонуСмотреть фотографии
13:54
«Останемся без картошки»: в Котово поселок 10 дней выживает без водыСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске прощаются с погибшим стрелком-санитаром Вячеславом ОреховымСмотреть фотографии
13:09
Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищеводаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде и области в мае пропали 52 человекаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградские волонтеры подарили праздник детям Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
12:27
Держим марку? В Волгограде депутаты потратят миллион на зонты, ежедневники и ручкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области собрали рекордный урожай овощейСмотреть фотографии
12:19
Участники СВО с передовой выйдут на связь с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:59
Андрей Бочаров наградил волгоградских доноров и врачей-трансплантологовСмотреть фотографии
11:37
Дачному поселку под Волгоградом вернули свет после 5-дневного мракаСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде в ходе рейда поймали трех юных мотоциклистов без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Правильное питание и спорт стали главными героями фестиваля «Движения Первых»Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом водитель самосвала погиб при погрузке грунтаСмотреть фотографии
10:55
В хуторе под Волгоградом обнаружили коров с опасным вирусомСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца арестовали на 10 суток за дебош на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде подрядчик вместо новых подсунул старые рельсы и шпалыСмотреть фотографии
 