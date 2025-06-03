Новый штаб займется повышением привлекательности Волгограда





Туристическую привлекательность Волгоградской области выведут на качественно новый уровень. Как сообщает ИА «Высота 102», вплотную займутся этим 20 представителей региональной и местных, муниципальных администраций, вошедшие в специальный штаб.

Создание нового органа утверждено губернатором Андреем Бочаровым. Структура будет координировать действия по развитию отрасли между муниципальным, региональным и федеральным уровнем, распределять средства на поддержку приоритетных проектов, стимулировать внутренний туризм и продвигать соответствующие турпродукты в других регионах.

Отдельным направлением в деятельности чиновников должно стать привлечение частных инвестиций в отрасль.

Отметим, руководить новым штабом будет замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская.