Общество

Андрей Бочаров наградил волгоградских доноров и врачей-трансплантологов

Общество 03.06.2025 11:59
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03.06.2025 11:59


Сегодня, 3 июня, Андрей Бочаров вручил награды сотрудникам центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова и жителям региона, которые стали донорами органов для своих родственников. Об этом V102.RU сообщили в администрации Волгоградской области.

Награждение прошло на Всероссийской конференции трансплантологов, которая проходит в региональном филиале НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Волжском. Это медицинское учреждение отмечает 5-летний юбилей. Медалью ордена «За заслуги перед Волгоградской областью» удостоен директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье. Донорам вручили награды Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов «Дарящему часть себя». Отмечены за свою работу и сотрудники центра трансплантологии. 

Перед началом форума к его участникам с приветственным словом обратился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.


- Успехи отечественной трансплантологии позволяют превратить ее в доступный вид высокотехнологичной медицинской помощи. Деятельность центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова — яркий пример реализации задач по продвижению высокотехнологичной медицинской помощи и трансляции достижений современной медицины во все регионы нашей страны, — отметил глава Минздрава России. — Многолетний опыт работы центра по продвижению идей и возможностей этого направления медицины в регионы страны позволил в короткие сроки мобилизовать и ресурсы Волгоградской области, работая в тесном контакте с руководством региона и медиками. За пятилетний срок работы коллектив специалистов филиала центра стал настоящей командой единомышленников, которую объединяет высокий профессионализм, любовь к своему делу, ответственное и доброжелательное отношение к пациентам. 

Губернатор в своем выступлении отметил, что главный результат работы центра — это тысячи спасенных пациентов, право на жизнь, данное людям, у которых уже почти не осталось надежды.

- В Волгоградской области создан и успешно работает один из самых молодых и современных филиалов Национального медицинского исследовательского центра имени академика Валерия Ивановича Шумакова, высокопрофессиональный коллектив которого оперативно приступил к работе пять лет назад, выполняет плановые задачи и самые сложные высокотехнологичные  операции, работает как многопрофильное медицинское учреждение самого высокого уровня, с применением самых современных биомедицинских технологий. Благодаря серьезной и конструктивной позиции Сергея Владимировича Готье нам удалось встроить в систему оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области наш центр, он стал одной из ячеек этой большой системы — это очень важно, что мы совместно работаем и решаем самые сложные задачи, - сказал Андрей Бочаров.

По словам Сергея Готье, трансплантология в Волгоградской области демонстрирует успехи, в том числе по направлению высокотехнологичных способов лечения тяжелых заболеваний.

- В частности, трансплантация сердца в Волгоградской области теперь выполняется регулярно, трансплантация печени. Ну и трансплантация почек значительно продвинулась вперед, она стала более доступна для граждан Волгоградской области, и в этом я вижу главную заслугу существования данного цикла. Потенциал центра практически неизмерим, он измеряется только возможностью донорства органов, которая постепенно нарастает в Волгоградской области и в соседних областях, — отметил Готье.


Филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава РФ был открыт в Волгоградской области в июне 2020 года. За пять лет работы лечение в центре прошли порядка 13,5 тыс. человек, из которых 80% — жители Волгоградской области. Здесь выполнено почти 10,5 тыс. оперативных вмешательств, более 30 тыс. процедур гемодиализа. Врачи центра провели 263 трансплантации, в том числе 31 пересадку сердца.

Фото администрации Волгоградской области

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