Участники СВО с передовой выйдут на связь с волгоградцами





В Волгограде 4 июня участники проекта «Сталинградский призыв» пройдут собеседование. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие предполагает два формата – очное для военнослужащих, находящихся на территории региона, и заочное – для тех, кто в настоящее время проходит военную службу и выполняет боевые задачи на передовой.

По информации организаторов, очные встречи с участниками проекта пройдут в одном из вузов Волгограда.

– Собеседование проводят члены общественного совета проекта – сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Антон Лукаш, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе Александр Нелепин, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» в Волгоградской области Марина Фатеева, – сообщили организаторы.

Напомним, что «Сталинградский призыв» – это региональный проект по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти. Инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил о старте программы.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», после двух этапов – анкетирования и написания эссе – в Волгоградской области 300 участников СВО прошли на третий, очный, этап. После майских праздников – с 12 мая – они принимают участие в очных интервью.