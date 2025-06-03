



Эксперты Минтранса подготовили новые правила для перевозки детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в ведомстве решили запретить использование адаптеров и бустеров, которые россияне массово применяют для фиксации в кресле малолетних. Соответствующий проект постановления уже проходит финальные согласования.

Для этого специалисты предлагают скорректировать ПДД, закрепив в пункте 1.2 более детальное определение детского удерживающего устройства. В случае принятия изменений, к таковым не будут относится лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы. Использовать возможно будет лишь специальные кресла, соответствующие международным требованиям.

Отметим, после вступления поправок в силу, обычным водителям, нарушающим правила, будут грозить штрафы по статье 12.23 КоАП, размером до 3 тыс. рублей. В свою очередь, таксисты могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».