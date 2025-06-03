Волгоградца арестовали на 10 суток за дебош на Центральной набережной

Центральный районный суд Волгограда назначил 10 суток административного ареста местному жителю за мелкое хулиганство на набережной города. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину привлекли к административной ответственности за неадекватное поведение и провоцирование конфликта с отдыхающими.

Установлено, что 28 мая этого года нарушитель устроил дебош возле одного из заведений на Центральной набережной. Мужчина ругался матом, проявлял агрессию и явно хотел спровоцировать окружающих на конфликт. На замечания он не реагировал. Прибывшие на вызов полицейские составили в отношении дебошира протокол по ч.2 ст.20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка.

Мужчина виновным себя не признал. Постановление об административном аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано.