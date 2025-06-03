В хуторе под Волгоградом обнаружили коров с опасным вирусом





В Чернышковском районе Волгоградской области специалисты выявили в поголовье крупного рогатого скота опасное заболевание – лейкоз. Как сообщает V102.RU, в связи с этим на территории хутора Ярской объявлен карантин, который продлится до окончания всех мероприятий по ликвидации очага заражения.

Ограничения наложены на оборот животных, продуктов животноводства, кормов, сельскохозяйственные ярмарки и выставки, выпас неблагополучного поголовья и др. в радиусе 1000 квадратных метров от очага заболевания.

Вспышка зарегистрирована на территории личного подсобного хозяйства.

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекция опухолевой природы. Явно больных животных изолируют и сдают на убой.