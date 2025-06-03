Дачному поселку под Волгоградом вернули свет после 5-дневного мрака

В СНТ «Техуглерод», расположенный на юге Волгограда, вернули, наконец, электричество. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, свет появился в домах вечером 2 июня после приезда электротехнической лаборатории и проведения ремонтных работ.

Ранее горожане жаловались, что после аварии, произошедшей 29 мая, у них пропало электричество. На поиски причины поломки ушло несколько дней. Все это время волгоградцы, для многих из которых дачи являются единственным и постоянным местом жительства, выживали без холодильников, сплит-систем, а из-за севших зарядных устройств они остались еще и без мобильной связи. В опасной ситуации оказались более тысячи человек.

При этом, отметим, СНТ, по данным ресурсоснабжающей организации, исправно вносит все платежи за потребленную электроэнергию.

Фото V102.RU (архив)