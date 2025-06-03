Волгоградский областной суд на основании вердикта присяжных вынес приговор двоим местным жителям за убийство, кражу и мошенничество. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, по совокупности совершенных преступлений им назначено в общей сложности 32 года колонии.

Александра Скиба проведет в колонии общего режима 17 лет, а ее приятель Евгений Семушкин - 15 лет в колонии строгого режима.

Коллегией присяжных установлено, что Скиба в феврале 2022 года предложила своему знакомому Александру Полякову, который уже осужден, заработать на дистанционном мошенничестве. Поляков приобрел сим-карту для Скибы, с помощью которой она создала в социальной сети профиль «Одежда и Товары для Дома по Низким Ценам». Женщина вела с покупателями переписку и брала с них деньги за несуществующие товары.

Убийство Скиба совершила уже с другим мужчиной Евгенией Семушкиным, с которым она сняла квартиру 13 июня 2023 года в Кировском районе Волгограда. На следующий день после заселения парочка пригласила в гости общего знакомого. В ходе застолья произошел конфликт и они начали избивать гостя. Вначале каждый нанес ему не менее 10 ударов ногами и кулаками, а потом Скиба схватилась за нож и стала наносить удары уже им. Потом Семушкин забрал холодное оружие у дамы и начал сам добивать потерпевшего. В общей сложности мужчина получил не менее 8 ударов ножом, но еще оставался жив. Тогда сожители взяли стеклянную бутылку и продолжили ей избивать гостя. В завершении этого зверства Семушкин задушил мужчину проводом от электрического чайника.

После того, как убийство было совершено, парочка похитила у своей жертвы мобильный телефон и скрылась.

Суд также постановил взыскать в пользу сестры погибшего по 1 миллиону рублей с каждого осужденного в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение и организацию похорон в размере 84 605 рублей. Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован.