В минувшие выходные парк культуры и отдыха Центрального района стал центром притяжения всех желающих провести время активно и полезно. Здесь состоялся яркий и насыщенный праздник – фестиваль «Движения Первых», организованный с целью продвижения активного образа жизни среди молодежи.

Программа фестиваля впечатлила даже самых требовательных посетителей: творческие мастер-классы, спортивные соревнования, встречи с известными героями движения, полезные образовательные проекты, фото- и арт-зоны для фотосессий и творческого самовыражения. Кроме того, участникам были предложены увлекательные квесты, трансляции популярных блогеров, розыгрыши ценных призов и знакомство с новыми друзьями. Каждый гость мог поучаствовать абсолютно бесплатно, открывая для себя свежие впечатления и яркие эмоции на весь летний период.

Одним из участников мероприятия стала компания «Виво Маркет» – ведущий волгоградский оператор питания. Компания выступила партнером фестиваля, предложив гостям полезный завтрак от бренда Виво, подходящий для детей и подростков. В него вошли продукты богатые витаминами и микроэлементами, необходимыми растущему организму. Такой выбор продиктован основной задачей национального проекта «Здоровье», направленного на улучшение качества жизни россиян посредством правильного питания и физической активности.

Роман Ковалев, глава компании «Виво» подчеркнул значение подобных инициатив:

— Наш бренд ставит перед собой цель — сделать школьное питание здоровым и привлекательным для детей одновременно. Мы рады видеть, как дети проявляют интерес к правильному питанию и осознают ценность здорового образа жизни. Такие фестивали помогают нам достигать наших целей вместе.

Особое внимание привлекла дискуссия, которую провела Алла Порхун, заместитель руководителя по связям с общественностью Ассоциации «ПСПиОН». Во время общения с подростками были затронуты актуальные темы, такие как сезонность продуктов и меню, содержание витаминов в различных блюдах, а также предпочтения подростков относительно еды в школьных столовых.

— Мы убеждены, что здоровье нации начинается именно с детского возраста, — подчеркнула Алла Порхун. — Важно формировать правильные пищевые привычки с детства, ведь от этого зависит будущее поколение.

Мероприятие посетили почетные гости: заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина и председатель комитета образования и науки Александр Калинин. Они высоко оценили усилия организаторов и подчеркнули значимость мероприятий подобного формата для воспитания здоровых привычек у молодого поколения.

Таким образом, фестиваль «Движения Первых» стал площадкой для реализации идей, заложенных в рамках национального проекта «Здоровье». Подростки получили возможность познакомиться с разнообразием полезных блюд, обсудить важность сбалансированного рациона и научиться выбирать здоровую пищу каждый день.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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