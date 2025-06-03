Общество

Правильное питание и спорт стали главными героями фестиваля «Движения Первых»

Общество 03.06.2025 11:13 Реклама
0
03.06.2025 11:13 Реклама

В минувшие выходные парк культуры и отдыха Центрального района стал центром притяжения всех желающих провести время активно и полезно. Здесь состоялся яркий и насыщенный праздник – фестиваль «Движения Первых», организованный с целью продвижения активного образа жизни среди молодежи.

Программа фестиваля впечатлила даже самых требовательных посетителей: творческие мастер-классы, спортивные соревнования, встречи с известными героями движения, полезные образовательные проекты, фото- и арт-зоны для фотосессий и творческого самовыражения. Кроме того, участникам были предложены увлекательные квесты, трансляции популярных блогеров, розыгрыши ценных призов и знакомство с новыми друзьями. Каждый гость мог поучаствовать абсолютно бесплатно, открывая для себя свежие впечатления и яркие эмоции на весь летний период.

Одним из участников мероприятия стала компания «Виво Маркет» – ведущий волгоградский оператор питания. Компания выступила партнером фестиваля, предложив гостям полезный завтрак от бренда Виво, подходящий для детей и подростков. В него вошли продукты богатые витаминами и микроэлементами, необходимыми растущему организму. Такой выбор продиктован основной задачей национального проекта «Здоровье», направленного на улучшение качества жизни россиян посредством правильного питания и физической активности.

Роман Ковалев, глава компании «Виво» подчеркнул значение подобных инициатив:

— Наш бренд ставит перед собой цель — сделать школьное питание здоровым и привлекательным для детей одновременно. Мы рады видеть, как дети проявляют интерес к правильному питанию и осознают ценность здорового образа жизни. Такие фестивали помогают нам достигать наших целей вместе.

Особое внимание привлекла дискуссия, которую провела Алла Порхун, заместитель руководителя по связям с общественностью Ассоциации «ПСПиОН». Во время общения с подростками были затронуты актуальные темы, такие как сезонность продуктов и меню, содержание витаминов в различных блюдах, а также предпочтения подростков относительно еды в школьных столовых.

— Мы убеждены, что здоровье нации начинается именно с детского возраста, — подчеркнула Алла Порхун. — Важно формировать правильные пищевые привычки с детства, ведь от этого зависит будущее поколение.

Мероприятие посетили почетные гости: заместитель губернатора Волгоградской области Лариса Савина и председатель комитета образования и науки Александр Калинин. Они высоко оценили усилия организаторов и подчеркнули значимость мероприятий подобного формата для воспитания здоровых привычек у молодого поколения.

Таким образом, фестиваль «Движения Первых» стал площадкой для реализации идей, заложенных в рамках национального проекта «Здоровье». Подростки получили возможность познакомиться с разнообразием полезных блюд, обсудить важность сбалансированного рациона и научиться выбирать здоровую пищу каждый день.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneTRTsf4DXV

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.06.2025 13:29
Общество 03.06.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:09
Общество 03.06.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:35
Общество 03.06.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:32
Общество 03.06.2025 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:27
Общество 03.06.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:22
Общество 03.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:19
Общество 03.06.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:59
Общество 03.06.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:37
Общество 03.06.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:35
Общество 03.06.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 10:55
Общество 03.06.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 10:11
Общество 03.06.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 09:59
Общество 03.06.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 09:19
Общество 03.06.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 08:17
Общество 03.06.2025 08:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
В Урюпинске прощаются с погибшим стрелком-санитаром Вячеславом ОреховымСмотреть фотографии
13:09
Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищеводаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде и области в мае пропали 52 человекаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградские волонтеры подарили праздник детям Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
12:27
Держим марку? В Волгограде депутаты потратят миллион на зонты, ежедневники и ручкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области собрали рекордный урожай овощейСмотреть фотографии
12:19
Участники СВО с передовой выйдут на связь с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:59
Андрей Бочаров наградил волгоградских доноров и врачей-трансплантологовСмотреть фотографии
11:37
Дачному поселку под Волгоградом вернули свет после 5-дневного мракаСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде в ходе рейда поймали трех юных мотоциклистов без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Правильное питание и спорт стали главными героями фестиваля «Движения Первых»Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом водитель самосвала погиб при погрузке грунтаСмотреть фотографии
10:55
В хуторе под Волгоградом обнаружили коров с опасным вирусомСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца арестовали на 10 суток за дебош на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде подрядчик вместо новых подсунул старые рельсы и шпалыСмотреть фотографии
10:11
Минтранс запретит использовать дешёвые ремни и держатели для перевозки детейСмотреть фотографии
09:59
В МВД предупредили волгоградцев о новой мошеннической схемеСмотреть фотографии
09:32
Пьяный байкер без прав на ходу потерял пассажирку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Михайловке Волгоградской области новым начальником полиции стал подполковник МалаховСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец натравил стаффа на сделавшего ему замечание соседаСмотреть фотографии
08:17
Первый случай заражения КГЛ выявили волгоградские врачиСмотреть фотографии
07:46
«Пока с Красноармейского доедут – рассыпаются»: в Волгограде садоводы пожаловались на регулярные сходы автобусов № 122аСмотреть фотографии
05:54
Обжигающий ветер и до +34 в тени спрогнозировали синоптики ВолгоградаСмотреть фотографии
21:10
149 детей «из пробирки» родились за пять месяцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:35
Облздрав назначил нового главврача стоматологии в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:05
Скелет у дороги: на обочине трассы под Волгоградом нашли умершего год назад человекаСмотреть фотографии
19:41
УК лишили права управления МКД в Волгограде, Волжском и КалачеСмотреть фотографии
19:13
В ерики Волго-Ахтубинской поймы обещают дать 1,9 млн кубометров водыСмотреть фотографии
18:53
В Волжском заработает паром через Ахтубу после восстановления уровня водыСмотреть фотографии
18:10
Фура с щебнем перевернулась и перекрыла полосу на трассе Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографии
 