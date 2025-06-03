Под Волгоградом водитель самосвала погиб при погрузке грунта

В Городищенском районе Волгоградской области произошло ЧП во время производства строительных работ. Как сообщает ИА «Высота 102», при погрузке грунта погиб водитель самосвала. По факту нарушения правил строительной безопасности в региональном управлении СК России возбуждено уголовное дело.

- По данным следствия, индивидуальным предпринимателем был заключён договор на оказание услуг по перевозке грунта с использованием спецтехники. Для выполнения работ был привлечён водитель, который утром в оговоренный день прибыл на объект вместе с работодателем. Во время проведения земляных работ произошло столкновение спецтехники с задней частью грузовой платформы, возле которой в тот момент находился водитель, - рассказали журналистам в Следкоме.

Отметим, после аварии мужчина получил множественные травмы. На место происшествия оперативно прибыли медики, однако им не удалось спасти водителя. Он скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства ЧП, а также степень виновности ответственных лиц.

Фото из архива ИА «Высота 102»