Общество

Один пляж на весь город: в МЧС рассказали о подготовке Волгограда к купальному сезону

Общество 03.06.2025 14:15
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03.06.2025 14:15


В Волгоградской области, несмотря на жаркую погоду, буксует подготовка к открытию купального сезона. На сегодняшний день в региональное управление МЧС России поступило от муниципальных властей всего 11 заявок на организацию отдыха у воды. При этом в городе-миллионнике Волгограде мэрия пока что уведомила о намерении открыть всего один пляж на территории Кировского района. Об этом 3 июня рассказал на брифинге представитель ГИМС МЧС России Валентин Нижников.

Помимо чиновников областной столицы, о намерении в ближайшее время открыть пляжи заявили власти Среднеахтубинского района, Камышина и Волжского.

Примечательно, что в 2024 году в Волгоградской области, по данным МЧС России, работали всего 14 официальных пляжей, часть из них открылись почему-то уже осенью.

- Время подать информацию у владельцев пляжей ещё есть. Нужно понимать, что по закону пляж должен декларироваться не менее чем за 30 дней до официального открытия. Таким образом, если мы данные получили сегодня, то места отдыха смогут официально открыться лишь 3 июля. При этом в 2024 году были случаи, что владельцы пляжей направляли нам заявки в августе, а фактически официальное открытие состоялось в сентябре, уже после официального завершения купального сезона, — добавил представитель инспекции по маломерным судам.

Спасатели подчёркивают, что 5 июня в администрации Волгоградской области состоится заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, где будет официально утверждён список пляжей, планируемых к открытию на территории Волгограда и Волгоградской области, а также сроки проведения купального сезона.

- Погода установилась жаркая, и все мы прекрасно понимаем, что купальный сезон неофициально людьми уже открыт. Волгоградцы во всю идут на берега водоёмов, купаются. При этом открытие пляжей сильно тормозит паводковая ситуация. Основные пляжи у нас всё же находятся на Волге, и в этом плане мы зависим от уровня воды. Как только будет спад паводковых вод и территории пляжей освободятся, немного просохнут, и начнётся комплекс мероприятий по оборудованию владельцами купальных мест, - добавил Валентин Нижников.

В свою очередь в администрации Волгограда журналистам ИА «Высота 102» подтвердили, что городские службы ожидают снижения уровня сброса воды с Волжской ГЭС, подчеркнув, что окончательное решение об открытии пляжей будет принято после лабораторных исследований качества воды и песка.

- После получения положительных результатов водолазы службы спасения обследуют акваторию и состояние дна. Для того чтобы организовать пляж, дно в этом месте должно быть пологое, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов. Окончательный вердикт о разрешении купания на том или ином объекте выносится только по завершении всех мероприятий. Соответственно, информация о количестве пляжей/мест отдыха у воды будет известна по окончании вышеуказанных мероприятий, - утонили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее стало известно о подготовке к началу купального сезона пляжа в Волжском. Здесь вслед за установленными в предыдущие годы питьевыми фонтанчиками власти приняли решение оборудовать зону отдыха камерами видеонаблюдения, а также точками беспроводного доступа в интернет. О планах властей Волгограда порадовать горожан какими-либо новшествами – неизвестно.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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